ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe arsaVev ile karşılaşacak.
Osmanlı Stadı'ndaki maç, saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Adem Güneş yönetecek.
Son şampiyon ABB FOMGET 26 puanla 4'üncü sırada, Fenerbahçe arsaVev ise 33 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.
