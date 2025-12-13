13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
0-045'
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
18:30
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
18:30
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
15:30
13 Aralık
Norwich City-Southampton
15:30
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
15:30
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
18:00
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
18:00
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
18:00
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
18:00
13 Aralık
Millwall-Hull City
18:00
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
18:00
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-285'
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-185'
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
16:00
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
17:30
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
17:30
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
17:30
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
17:30
13 Aralık
Chelsea-Everton
18:00
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
17:00
13 Aralık
Liverpool-Brighton
18:00
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
16:00
13 Aralık
Mallorca-Elche
18:15
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
17:00
13 Aralık
Wrexham-Watford
18:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis tepkisi: "Milyonlarca TL alıyorlar, nasıl bu işe girerler!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili olarak "Milyonlarca TL transfer ücreti olan bu insanlar bu işin içine nasıl bulaşır, nasıl girer?" tepkisini gösterdi.

calendar 13 Aralık 2025 13:30
Fotoğraf: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis tepkisi: 'Milyonlarca TL alıyorlar, nasıl bu işe girerler!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü uçakta gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Futbolda bahis skandalıyla ilgili sözleri dikkati çekti.

Bilindiği üzere soruşturma iyiden iyiye genişlemiş, ikinci dalga operasyonda Murat Sancak, Alassane Ndao, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı.

Erdoğan, bir gazetecinin "Futbolu çok yakından takip ediyorsunuz. Efendim bu bahis skandalı sonrası Türk futbolunda bir arınma gerçekleşecek veya bu iş sonuna kadar devam ettirilecek gibi beklentiler var. Kamuoyu bu konuyu gerçekten çok merak ediyor" şeklindeki sorusu üzerine şu açıkamaları yaptı:


"Değerli arkadaşlar, futbol malum milyonlarca kişi için aslında bir eğlence aracıdır. Belli bir ülkenin veya belli bir bölgenin takip ettiği değil, adeta tüm dünyanın statları tıklım tıklım doldurarak ve ekranlardan izlediği bir yorgunluk çıkarma aracıdır. Nitekim biz de bunu gençlik yıllarımızdan şu andaki makama gelinceye dek hep izledik, takip ettik.

'HAYRETE DÜŞÜRDÜ'

Şimdi de özellikle televizyonlarda maçları sürekli izlemeye devam ediyorum. Fakat bu son gelişmeler bizi ciddi manada üzmüştür. İdarecisinden yöneticisine ve futbolcusuna kadar birçok ismin burada bulunması ve bu kişilerin adının böylesi skandallara karışması, ülkemde bunun olması, bir Cumhurbaşkanı olarak bizleri gerçekten üzmüştür. Hayretlere düşürmüştür.

'BU İŞE NASIL BULAŞIRLAR?'

Bu rakamlar için, milyonlarca lira transfer ücreti alan bu insanlar, bu işin içerisine nasıl bulaşır, nasıl girer? Yöneticilere bakıyorsun, ya bu yöneticiler bunu nasıl yapar, nasıl bulaşır? Gerçekten şunu bir defa çok açık altını çizerek söylüyorum, futbolun ruhu adalettir.

Eğer biz bu adaleti tesis edemezsek, sahalardan çıkan netice bizi asla tatmin etmez. Niye? Çünkü adaletten uzak bir netice ortaya çıkacaktır. Bunun bizi tatmin etmesi mümkün olmaz. Bütün bunların yanında biz, futbolun asil ve temiz ruhundan yanayız. Ben yargı mekanizmasının adil bir şekilde çalışmasından sonra bunun da tesis edileceğine inanıyorum.

'A KULÜBÜ, B KULÜBÜ FARK ETMEZ; ADALET BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Nereden gelirse gelsin, hangi kulüpten gelirse gelsin, A kulübü, B kulübü fark etmez. Burada adalet bizim için çok çok önemli. Şu anda da bence yargı bu görevini en ideal şekilde yapmaktadır. Biz bu mücadeleyi özellikle de tribünlerin sesine, gençlerin hayallerine, bu milletin temiz futbol özlemi adına sonuna kadar sürdüreceğiz." 

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 16 3 7 6 17 23 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 16 3 5 8 10 18 14
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.