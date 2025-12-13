Sergen Yalçın, transfer için listeyi verdi!

Beşiktaş transferde gaza bastı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim iki bölgeye öncelik verdi, isimleri de netleştirdi.
STOPERE SENESI
Stoper pozisyonuna Marcos Senesi düşünülüyor. Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen 28 yaşındaki savunmacının sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arjantinli futbolcu için pazarlıklar başladı.
SOL KANAT İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ
Listedeki diğer isim ise Nicola Zalewski. Atalanta'da şans bulmakta zorlanan 23 yaşındaki Polonyalı sol kanat için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.
PERFORMANSLARI
Bu sezon İngiliz ekibi ile 15 maçta forma giyen Senesi, 3 asistlik performans sergilerken, Zalewski ise Atalanta ile çıktığı 13 maçta 1 gol, asistlik performans sergiledi.
