Trabzonspor'un Olağan Genel Kurulu bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
Bordo-mavili kulübün mali ve idari gündem maddelerinin görüşüldüğü genel kurulda, camianın merakla beklediği borç tablosu da kamuoyuyla paylaşıldı.
NET BORÇ AÇIKLANDI
Genel kurulda söz alan Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, kulübün güncel mali durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Zengin, yaptığı sunumda Trabzonspor'un net borcunun 3 milyar 698 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Trabzonspor'un net borcu açıklandı!
Trabzonspor'un Mali Genel Kurulu'nda kulübün güncel borcunun 3 milyar 681 milyon TL olduğu açıklandı.
Trabzonspor
