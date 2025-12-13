13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
14:30
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
18:30
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
18:30
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
15:30
13 Aralık
Norwich City-Southampton
15:30
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
15:30
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
18:00
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
18:00
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
18:00
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
18:00
13 Aralık
Millwall-Hull City
18:00
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
18:00
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
13:30
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
13:30
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
16:00
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
17:30
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
17:30
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
17:30
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
17:30
13 Aralık
Chelsea-Everton
18:00
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
17:00
13 Aralık
Liverpool-Brighton
18:00
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
16:00
13 Aralık
Mallorca-Elche
18:15
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
17:00
13 Aralık
Wrexham-Watford
18:00

Trabzonspor'da Beşiktaş öncesi 5 eksik, 1 belirsiz

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Trabzonspor'da Beşiktaş öncesi 5 eksik, 1 belirsiz
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 34 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.


Son 3 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi de İzmir'de 2-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 4 maça taşımanın mücadelesini verecek.

5 EKSİK, 1 BELİRSİZ

Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ve Baniya, forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından dün takımla antrenmanlara başlayan Savic'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde belli olacak. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
