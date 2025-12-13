Beşiktaş'a İsviçre'den dev stoper!

Süper Lig'de zirvedeki puan farkının daha fazla açılmasını istemeyen Beşiktaş, ara transferde savunmaya takviye yapmayı planlıyor.
BEŞİKTAŞ LİSTESİNE ALDI
Transfer komitesi, stoper ve sol bek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı gazeteci Pablo Oliveira'nın haberine göre; siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi Lausanne'dan Karim Sow'u transfer listesine aldı.
Yönetimin, Young Boys'tan sol bek Hadjam transferi ile birlikte Sow hamlesini de aynı dönemde tamamlamak istediği belirtildi.
Sözleşmesi 2028'de bitecek olan 22 yaşındaki ve 1.98 boyundaki dev stoper, Beşiktaş-Lausanne eşleşmesinde Konferans Ligi Play-Off turundaki her iki maçta da 90 dakika forma giydi. Sow'un, fizik gücü, hava hakimiyeti ve istikrarlı savunma performansı dikkati çekmişti.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 19 maçta forma giyen genç stoper, 1 asistlik performans sergiledi. Sow, kaydettiği tek asisti Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmada kaydetti.
