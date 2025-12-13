Sergen Yalçın'dan onay: Hadjam!

Beşiktaş'ta sol bek listesinin başında önceki sezonlarda da gündeme gelen Jaouen Hadjam yer alıyor.
SERGEN YALÇIN'DAN ONAY
Teknik direktör Sergen Yalçın, kendisine sunulan Young Boys'lu oyuncuyu ekibiyle birlikte izledi. Raporları da inceledikten sonra transferine onay verdi.
GÖRÜŞME YAPILDI
Bu gelişmenin ardından futbol direktörü Serkan Reçber, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Young Boys-Lille maçını stadyumdan takip etti. Sonrasında da İsviçre ekibinin yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
DİĞER ADAYLAR
Beşiktaş'ın sol bek için gündeme aldığı diğer isimler ise sezon sonunda Utrecht ile sözleşmesi bitecek olan Souffian El Karouani ve Boca Juniors forması giyen 26 yaşındaki Arjantinli bek Lautaro Blanco. Siyahbeyazlılar, Hadjam dışında bu iki isim için de kulüpleriyle görüşme gerçekleştirilecek.
