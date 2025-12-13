Sergen Yalçın'dan Trabzonspor öncesi uyarı!

Beşiktaş'ta 14 Aralık Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor mücadelesi öncesi hazırlıklar sürerken, Teknik Direktör Sergen Yalçın savunma hattına net uyarılarda bulundu.
SAVUNMA HATTINA UYARI
Son dönemde yapılan bireysel hataların hem oyunun dengesini bozduğunu hem de puan kayıplarına neden olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda dikkat seviyesinin artırılmasını istedi.
Yalçın'ın toplantıda özellikle oyun kurulumunda yaşanan top kayıpları, adam paylaşımındaki aksaklıklar ve ceza sahası içindeki koordinasyon problemlerine vurgu yaptığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam, tempolu ve baskılı oynayan Trabzonspor karşısında en küçük hatanın bile telafisinin zor olacağını ifade ederek savunma oyuncularından daha sert ve kararlı bir oyun talep etti.
Siyah-beyazlı ekipte teknik ekip, kritik deplasman öncesinde savunma organizasyonlarını geliştirmek adına antrenmanlarda özel çalışmalara ağırlık verirken, takım içindeki birlik ve konsantrasyonun da ön planda tutulduğu belirtiliyor. Beşiktaş cephesinde amaç, Trabzonspor karşısından disiplinli ve hatasız bir oyunla olumlu sonuç almak.
