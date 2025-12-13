Galatasaray'da Ismail Jakobs'a milli davet!

Senegal Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs açıklanan kadroda yer aldı.
Öte yandan Samsunspor forması giyen Cherif Ndiaye de Senegal kadrosuna çağırıldı.
Fas'ın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
KALECİLER: Edouard Mendy, Mory Dıaw, Yehvann Diouf
DEFANSLAR: Kalidou Koulibaly, Mouusa Niakhate, Malick Diouf, Krepin Diatta, Ismail Jakobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ilay Camara
ORTA SAHALAR: Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathe Ciss
HÜCUMCULAR: Sadio Mane, Niclas Jackson, Ismaile Sarr, Boulaye Dia, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahim Mbaye, Cheikh Sabaly, Assane Diao