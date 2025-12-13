13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
1-045'
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
18:30
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
18:30
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
15:30
13 Aralık
Norwich City-Southampton
15:30
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
15:30
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
18:00
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
18:00
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
18:00
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
18:00
13 Aralık
Millwall-Hull City
18:00
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
18:00
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-289'
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-189'
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
16:00
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
17:30
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
17:30
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
17:30
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
17:30
13 Aralık
Chelsea-Everton
18:00
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
17:00
13 Aralık
Liverpool-Brighton
18:00
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
16:00
13 Aralık
Mallorca-Elche
18:15
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
17:00
13 Aralık
Wrexham-Watford
18:00

Galatasaray'da Ismail Jakobs'a milli davet!

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Senegal'in Afrika Kupası kadrosuna alındı.

Galatasaray'da Ismail Jakobs'a milli davet!
Senegal Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs açıklanan kadroda yer aldı.

Öte yandan Samsunspor forması giyen Cherif Ndiaye de Senegal kadrosuna çağırıldı.

Fas'ın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:



KALECİLER: Edouard Mendy, Mory Dıaw, Yehvann Diouf
 
DEFANSLAR: Kalidou Koulibaly, Mouusa Niakhate, Malick Diouf, Krepin Diatta, Ismail Jakobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ilay Camara
 
ORTA SAHALAR: Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathe Ciss
 
HÜCUMCULAR: Sadio Mane, Niclas Jackson, Ismaile Sarr, Boulaye Dia, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahim Mbaye, Cheikh Sabaly, Assane Diao
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 16 3 7 6 17 23 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 16 3 5 8 10 18 14
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
