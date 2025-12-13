Manisa FK, Serik Spor'u erken golle devirdi

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Serik Spor, Manisa FK'yi konuk etti.
Tadilat nedeniyle Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK 1-0 kazandı.
Manisa FK'ye galibiyeti getiren golü, maçın 1. dakikasında Birama Toure kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. galibiyetini alan Manisa FK, 19 puana ulaştı ve 15. sıraya yükseldi.
4 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. mağlubiyetini alan Serikspor ise 25 puanda kaldı ve 10. sırada konumlandı.
Ligin 18. haftasında Serik Spor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Hakan Ülker, Furkan Ulu, Emrah Türkyılmaz
Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 81 Sertan Taşgın), Martynov, Berkovskiy (Dk. 81 Gökhan Karadeniz), Silva, Amaral (Dk. 89 Sadygov), Kerem Şen (Dk. 68 Şahverdi Çetin), Bilal Ceylan, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Şeref Özcan (Dk. 68 Sami Gökhan Altıparkmak)
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 90+5 Osman Kahraman), Herelle, Diony, Lindseth (Dk. 90+5 Ada İbik), Adekanye (Dk. 56 Burak Süleyman), Umut Erdem, Benrahou (Dk. 85 Muhammed Enes Kirpit), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure
Gol: Dk. 1 Toure (Manisa FK),
Sarı kartlar: Dk. 15 Kerem Şen, Dk. 71 Serkan Emrecan Terzi, Dk. 78 Silva (Serikspor), Dk. 50 Herelle, Dk. 55 Lindseth, Dk. 58 Toure (Manisa FK)
