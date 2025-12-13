13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
18:30
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
18:30
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-287'
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-185'
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-185'
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
18:00
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
18:00
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
18:00
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
18:00
13 Aralık
Millwall-Hull City
18:00
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
18:00
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-150'
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
17:30
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
17:30
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
17:30
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
17:30
13 Aralık
Chelsea-Everton
18:00
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-011'
13 Aralık
Liverpool-Brighton
18:00
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
1-052'
13 Aralık
Mallorca-Elche
18:15
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
0-013'
13 Aralık
Wrexham-Watford
18:00

Manisa FK, Serik Spor'u erken golle devirdi

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, deplasmanda Serik Spor'u 1-0 mağlup etti.

calendar 13 Aralık 2025 15:31 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 15:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Manisa FK, Serik Spor'u erken golle devirdi
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Serik Spor, Manisa FK'yi konuk etti.

Tadilat nedeniyle Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK 1-0 kazandı.

Manisa FK'ye galibiyeti getiren golü, maçın 1. dakikasında Birama Toure kaydetti.


Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. galibiyetini alan Manisa FK, 19 puana ulaştı ve 15. sıraya yükseldi.

4 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. mağlubiyetini alan Serikspor ise 25 puanda kaldı ve 10. sırada konumlandı.

Ligin 18. haftasında Serik Spor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Hakan Ülker, Furkan Ulu, Emrah Türkyılmaz

Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 81 Sertan Taşgın), Martynov, Berkovskiy (Dk. 81 Gökhan Karadeniz), Silva, Amaral (Dk. 89 Sadygov), Kerem Şen (Dk. 68 Şahverdi Çetin), Bilal Ceylan, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Şeref Özcan (Dk. 68 Sami Gökhan Altıparkmak)

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 90+5 Osman Kahraman), Herelle, Diony, Lindseth (Dk. 90+5 Ada İbik), Adekanye (Dk. 56 Burak Süleyman), Umut Erdem, Benrahou (Dk. 85 Muhammed Enes Kirpit), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure

Gol: Dk. 1 Toure (Manisa FK),

Sarı kartlar: Dk. 15 Kerem Şen, Dk. 71 Serkan Emrecan Terzi, Dk. 78 Silva (Serikspor), Dk. 50 Herelle, Dk. 55 Lindseth, Dk. 58 Toure (Manisa FK)

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
