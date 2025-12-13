Çaykur Rizespor, üç golle üç puanı aldı!

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Çaykur Rizespor, 3-0'lık skorla kazandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 45+2. dakikada penaltıdan Qazim Laçi, 52. dakikada Samet Akaydin ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Karadeniz ekibiyle çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı (1B, 1G).
Bu sonucun ardından Rizespor, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verirken puanını 18'e yükseltti. Eyüpspor ise 13 puanda kaldı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Rizespor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada Rak-Sakyi'nin pasında topla buluşan Mithat Pala'nın ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, kaleci Umut Bozok topu kornere çeldi.
25. dakikada Augusto'nun orta sahadan ceza sahasının sol çaprazına kadar ilerleyerek gönderdiği topa yükselen Sowe'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
45+2. dakikada ev sahibi takım öne geçti. VAR kontrolünden kazanılan penaltıyla topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada ev sahibi takım ikinci golünü kaydetti. Hojer'in ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla buluşan Samet Akaydın'ın gelişine vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
81. dakikada yeşil-mavili ekip farkı üçe çıkardı. Augusto'nun ara pasında hareketlenen Sowe, ceza sahası içine girip kaleci Felipe'den sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan boş kaleye topu gönderdi: 3-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi (Dk. 68 Buljubasic), Rak-Sakyi (Dk. 68 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto, Sowe (Dk. 82 Halil Dervişoğlu)
ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Legowski (Dk. 46 Yalçın Kayan) Emir Ortakaya, Serdar Gürler, Stepanenko (Dk. 57 Seslar), Kerem Demirbay, Draguş (Dk. 75 Ampem), Halil Akbunar (Dk. 46 Umut Meraş), Thiam (Dk. 90+2 Sadia), Umut Bozok
Goller: Dk. 45+2 Laçi (Penaltıdan), Dk. 52 Samet Akaydın, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Halil Akbunar, Dk. 84 Serdar Gürler (ikas Eyüpspor), Dk. 58 Laçi, Dk. 75 Samet Akaydın, Dk. 86 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor)