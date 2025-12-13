Benzema'dan Mbappe'ye çağrı!

Al Ittihad'ın yıldız futbolcusu Karim Benzema, Kylian Mbappe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.2022 Ballon d'Or kazananı Fransız golcü, L'Equipe'e verdiği röportajda Mbappe'nin Real Madrid'e transferindeki hedefinin çok net olduğunu dile getirdi.2009-2023 yılları arasında Real Madrid formasıyla 14 sezon geçiren ve kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Benzema, takımın son dönemde yaşadığı olumsuz sonuçların ardından Mbappe'nin sorumluluk alarak lider rolüne soyunması gerektiğini ifade etti.Benzema,sözlerini kullandı.Takımdaki rollerin netleşmesinin şart olduğunu vurgulayan Benzema, şu değerlendirmeyi yaptı:Uyum sorunlarının nasıl çözülebileceği yönündeki soruya Benzema,yanıtını verdi.Sorunun teknik direktör Xabi Alonso'nun sorumluluğu olup olmadığı sorulduğunda ise Benzema şu ifadeleri kullandı:Son olarak Benzema,diyerek sözlerini tamamladı.