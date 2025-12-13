13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
18:30
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
18:30
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-286'
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-184'
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-184'
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
18:00
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
18:00
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
18:00
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
18:00
13 Aralık
Millwall-Hull City
18:00
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
18:00
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-148'
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
17:30
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
17:30
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
17:30
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
17:30
13 Aralık
Chelsea-Everton
18:00
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-010'
13 Aralık
Liverpool-Brighton
18:00
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
1-051'
13 Aralık
Mallorca-Elche
18:15
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
0-011'
13 Aralık
Wrexham-Watford
18:00

Benzema'dan Mbappe'ye çağrı!

Karim Benzema, Real Madrid'deki yıldız bolluğunun sorun yarattığını vurgulayarak Mbappe'nin hücum liderliğini üstlenmesi ve herkesin kendi rolünü kabul etmesi gerektiğini söyledi.

13 Aralık 2025 16:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benzema'dan Mbappe'ye çağrı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Al Ittihad'ın yıldız futbolcusu Karim Benzema, Kylian Mbappe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2022 Ballon d'Or kazananı Fransız golcü, L'Equipe'e verdiği röportajda Mbappe'nin Real Madrid'e transferindeki hedefinin çok net olduğunu dile getirdi.

2009-2023 yılları arasında Real Madrid formasıyla 14 sezon geçiren ve kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Benzema, takımın son dönemde yaşadığı olumsuz sonuçların ardından Mbappe'nin sorumluluk alarak lider rolüne soyunması gerektiğini ifade etti.


"HÜCUMUN LİDERİ OLMAYI ÜSTLENMELİ"

Benzema, "Real Madrid, Mbappe'yi kritik anlarda maçı kazandırması için kadrosuna kattı. Bunu yapabilecek güce ve yeteneğe sahip. Bu baskıyı kabul etmeli ve hücumun lideri olmayı üstlenmeli." sözlerini kullandı.

"HERKES GÖREVİNİ BİLİRSE PROBLEM KALMAZ"

Takımdaki rollerin netleşmesinin şart olduğunu vurgulayan Benzema, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bellingham oyun kurucu olduğunu bilmeli, golcü değil. Mbappe golcü olmalı, oyun kurucu değil. Vinicius sol kanatta oynamalı, orta sahada değil. Herkes sahadaki görevini net bir şekilde bilirse problem kalmaz. Zaten hepsi dünyanın en iyi 10 oyuncusu arasında. Aynı takımda bu kadar yıldız olunca herkes en iyisi olmak istiyor ve bu da işleri karmaşık hale getiriyor."

"HERKES ZİRVEDE OLMAK İSTİYOR"

Uyum sorunlarının nasıl çözülebileceği yönündeki soruya Benzema, "Bu kolay değil. Çünkü her oyuncunun kendine özgü karakteri ve özellikleri var. Herkes zirvede olmak istiyor. Ancak herkes, kendi rolünde takıma katkı sağlayabileceğini kabul etmeli." yanıtını verdi.

"TEKNİK DİREKTÖRÜN YAPABİLECEĞİ FAZLA BİR ŞEY YOK"

Sorunun teknik direktör Xabi Alonso'nun sorumluluğu olup olmadığı sorulduğunda ise Benzema şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, burada teknik direktörün yapabileceği fazla bir şey yok. O, elindeki en iyi oyuncuları sahaya sürer. Sonrası futbolcular arasında çözülür. Eğer takım arkadaşın senden daha iyiyse bunu kabullenmen gerekir. Problem, önündeki oyuncunun senden daha fazla gol atmasını kabul edemediğinde başlar."

"GOLCÜ, TEK BAŞINA HİÇBİR ŞEY BAŞARAMAZ"

Son olarak Benzema, "5-6 üst düzey oyuncu aynı takımda olduğunda sorunlar yaşanabilir. Ama herkes takıma bir şeyler katar. Golcü her zaman biraz daha ön plandadır. Yine de tek başına hiçbir şey başaramaz; her zaman takım arkadaşlarına ihtiyaç duyar." diyerek sözlerini tamamladı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
10 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
11 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
