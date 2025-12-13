Benzema'dan Mbappe'ye çağrı!

Al Ittihad'ın yıldız futbolcusu Karim Benzema, Kylian Mbappe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2022 Ballon d'Or kazananı Fransız golcü, L'Equipe'e verdiği röportajda Mbappe'nin Real Madrid'e transferindeki hedefinin çok net olduğunu dile getirdi.
2009-2023 yılları arasında Real Madrid formasıyla 14 sezon geçiren ve kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Benzema, takımın son dönemde yaşadığı olumsuz sonuçların ardından Mbappe'nin sorumluluk alarak lider rolüne soyunması gerektiğini ifade etti.
"HÜCUMUN LİDERİ OLMAYI ÜSTLENMELİ"
Benzema, "Real Madrid, Mbappe'yi kritik anlarda maçı kazandırması için kadrosuna kattı. Bunu yapabilecek güce ve yeteneğe sahip. Bu baskıyı kabul etmeli ve hücumun lideri olmayı üstlenmeli." sözlerini kullandı.
"HERKES GÖREVİNİ BİLİRSE PROBLEM KALMAZ"
Takımdaki rollerin netleşmesinin şart olduğunu vurgulayan Benzema, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bellingham oyun kurucu olduğunu bilmeli, golcü değil. Mbappe golcü olmalı, oyun kurucu değil. Vinicius sol kanatta oynamalı, orta sahada değil. Herkes sahadaki görevini net bir şekilde bilirse problem kalmaz. Zaten hepsi dünyanın en iyi 10 oyuncusu arasında. Aynı takımda bu kadar yıldız olunca herkes en iyisi olmak istiyor ve bu da işleri karmaşık hale getiriyor."
"HERKES ZİRVEDE OLMAK İSTİYOR"
Uyum sorunlarının nasıl çözülebileceği yönündeki soruya Benzema, "Bu kolay değil. Çünkü her oyuncunun kendine özgü karakteri ve özellikleri var. Herkes zirvede olmak istiyor. Ancak herkes, kendi rolünde takıma katkı sağlayabileceğini kabul etmeli." yanıtını verdi.
"TEKNİK DİREKTÖRÜN YAPABİLECEĞİ FAZLA BİR ŞEY YOK"
Sorunun teknik direktör Xabi Alonso'nun sorumluluğu olup olmadığı sorulduğunda ise Benzema şu ifadeleri kullandı:
"Hayır, burada teknik direktörün yapabileceği fazla bir şey yok. O, elindeki en iyi oyuncuları sahaya sürer. Sonrası futbolcular arasında çözülür. Eğer takım arkadaşın senden daha iyiyse bunu kabullenmen gerekir. Problem, önündeki oyuncunun senden daha fazla gol atmasını kabul edemediğinde başlar."
"GOLCÜ, TEK BAŞINA HİÇBİR ŞEY BAŞARAMAZ"
Son olarak Benzema, "5-6 üst düzey oyuncu aynı takımda olduğunda sorunlar yaşanabilir. Ama herkes takıma bir şeyler katar. Golcü her zaman biraz daha ön plandadır. Yine de tek başına hiçbir şey başaramaz; her zaman takım arkadaşlarına ihtiyaç duyar." diyerek sözlerini tamamladı.
