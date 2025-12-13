Göztepe'de Gaziantep FK öncesi tek eksik!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, 14 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Süper Lig'de 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor.
Ligde 9 golle en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, deplasmanda kazanarak puanını 29'a çıkarmak istiyor.
GÖZTEPE'DE TEK EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın bu maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
4 İSİM KART SINIRINDA
İzmir temsilcisinde kart sınırında bulunan Bokole, Heliton, Miroshi ve Janderson, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.
Göztepe, bugün gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp akşam saatlerinde Gaziantep'e gidecek.