13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
18:30
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
18:30
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-283'
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-181'
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-181'
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
18:00
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
18:00
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
18:00
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
18:00
13 Aralık
Millwall-Hull City
18:00
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
18:00
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-145'
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
17:30
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
17:30
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
17:30
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
17:30
13 Aralık
Chelsea-Everton
18:00
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-08'
13 Aralık
Liverpool-Brighton
18:00
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
1-048'
13 Aralık
Mallorca-Elche
18:15
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
0-09'
13 Aralık
Wrexham-Watford
18:00

Gaziantep FK'de Göztepe öncesi tek eksik!

Gaziantep FK, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

calendar 13 Aralık 2025 15:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'de Göztepe öncesi tek eksik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak. 

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde çıktığı 15 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 7. sırada yer alıyor.



Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 23 gol atarken kalesinde 24 gole engel olamadı.

GAZİANTEP FK'DE TEK EKSİK

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Melih Kabasakal, kadroda yer alamayacak.

Kırmızı-siyahlılarda Camara ise Göztepe karşısında kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

İKİ KEZ GALİBİYET SEVİNCİ YAŞADI  

Rakibiyle 8 kez karşılaşan Gaziantep ekibi, 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

İki takım arasında oynanan karşılaşmaların 5'i beraberlikle sonuçlanırken 1 maçı ise Göztepe kazandı.

Bu maçlarda Gaziantep FK, rakip fileleri 11 kez havalandırırken kalesinde 9 gol gördü.

Güneydoğu temsilcisi, Göztepe ile evinde oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
10 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
11 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.