TOFAŞ, Manisa engelini evinde rahat geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında TOFAŞ, kendi sahasında Glint Manisa Basket'i 80-62 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Halil Erkoç
TOFAŞ: Perez 3, Yiğitcan Saybir 13, Whaley 13, Besson 16, Furkan Korkmaz 7, Özgür Cengiz 9, Efe Evan Postel, Tolga Geçim 4, Lewis 11, Emirhan Serbest 2, Thomasson 2
Glint Manisa Basket: Smith 6, Yiğit Onan 6, Mintz 13, Johnson 9, Pereira 9, Yağız Aksu, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Buğra Çal, Zemaitis 10, Mobley 5, Altan Çamoğlu 2
1. Periyot: 14-21
Devre: 30-33
3. Periyot: 59-41