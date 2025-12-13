Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında 14 Aralık Pazar günü Galatasaray Daikin ile Beşiktaş derbide karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'na oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Geride kalan 10 haftada 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar ligde averajla 3. sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlılar ise 3 galibiyet 7 mağlubiyet ve averajla 8. basamakta yer alıyor.
Voleybolda derbi zamanı: Galatasaray - Beşiktaş
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Daikin ile Beşiktaş derbide karşı karşıya gelecek.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında 14 Aralık Pazar günü Galatasaray Daikin ile Beşiktaş derbide karşı karşıya gelecek.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Sergen Yalçın, transfer için listeyi verdi!
-
9
Trabzonspor'un net borcu açıklandı!
-
8
Quaresma'dan Beşiktaş'ın durumu hakkında açıklama: "Mutsuzum.."
-
7
Emre Mor'a Süper Lig'den talip!
-
6
Ademola Lookman transferinde Galatasaray'a dev tehdit!
-
5
Liverpool'da Muhammed Salah kararı!
-
4
Sadettin Saran'dan transfer talimatı: Alexander Sörloth!
-
3
Galatasaray'dan sürpriz hamle: Ederson
-
2
Antalyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
1
Spartak, Gedson'un bonservisini belirledi
- 17:13 Monaco'dan Galatasaray itirafı!
- 16:36 Benzema'dan Mbappe'ye çağrı!
- 16:27 Trabzonspor'dan 92 amatör spor kulübüne malzeme desteği
- 16:25 Çaykur Rizespor, üç golle üç puanı aldı!
- 16:09 Altay 3. Lig'de direniyor
- 16:02 Türk Telekom, Bursaspor Basketbol'u farklı geçti!
- 15:59 Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçına çıkmadı
- 15:55 Göztepe'de Gaziantep FK öncesi tek eksik!
- 15:54 Lionel Messi'nin Hindistan turu olaylı başladı
- 15:50 Gaziantep FK'de Göztepe öncesi tek eksik!
- 15:47 Voleybolda derbi zamanı: Galatasaray - Beşiktaş
- 15:45 Fatih Karagümrük, Kocaelispor'u konuk edecek!
- 15:39 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek!
- 15:34 RAMS Başakşehir, Samsunspor'a konuk olacak!
- 15:31 Manisa FK, Serik Spor'u erken golle devirdi
- 15:27 İstanbulspor, Sarıyer'e karşı geriden döndü!
- 15:26 Bodrum FK kritik virajda
- 15:25 Tire 2021 FK sol şeritte
- 15:13 Galatasaray'a kötü haber: Uğurcan Çakır
- 14:56 Galatasaray'da Ismail Jakobs'a milli davet!
- 14:55 Samsunspor, 2 eksikle Başakşehir'e karşı
- 14:53 ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak
- 14:36 Uşakspor kriz savdı
- 14:34 Fenerbahçe'ye Afrika Kupası şoku!
- 14:31 Tahsin Tam: "Gol yemeden kazanmak bizi çok mutlu etti"
- 14:21 FIFA 2025 Arap Kupası'nda yarı finalistler belli oldu
- 14:17 Anadolu Efes, Pablo Laso ile anlaşma sağladı
- 13:47 Fenerbahçe'ye Konyaspor öncesi Asensio müjdesi!
- 13:47 Trabzonspor'dan Beşiktaş öncesi güçlü iç saha serisi
- 13:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis tepkisi: "Milyonlarca TL alıyorlar, nasıl bu işe girerler!"
- 13:29 NBA'de Jalen Johnson'ın "triple-double"ı Pistons'ı durduramadı
- 13:28 Erciyes Kayak Merkezi, suni karlama ile yeni sezona hazırlanıyor
- 13:27 Levent Tüzemen: "Okan Buruk'a yardımcı gelecek"
- 13:24 Dünya ve Türkiye şampiyonu milli atlet İnci Kalkan yeni başarılara koşuyor
- 13:16 "Elite Label" kategorisindeki Mersin Maratonu'nda 7. kez madalya heyecanı yaşanacak
- 13:05 Beşiktaş'tan Rafa Silva için Trabzonspor maçı kararı!
- 12:48 İtalyan Gazeteci, Icardi'ye gelen teklifleri açıkladı!
- 12:30 Ademola Lookman transferinde Galatasaray'a dev tehdit!
- 12:24 Quaresma'dan Beşiktaş'ın durumu hakkında açıklama: "Mutsuzum.."
- 12:19 Trabzonspor ile Beşiktaş, 142. kez karşılaşacak
- 12:17 Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!
- 12:03 Beşiktaş'ın istemediği Jurasek'e Avrupa'dan 2 talip!
- 11:49 Portekiz'den olay Rafa Silva iddiası: Serdal Adalı söz verdi!
- 11:49 Trabzonspor'da Beşiktaş öncesi 5 eksik, 1 belirsiz
- 11:45 Beşiktaş, 4 eksikle Trabzonspor deplasmanında
- 11:29 Spor yazarlarından Anderson Talisca değerlendirmesi!
- 11:22 Hasan Şaş'tan Icardi sözleri ve Atletico Madrid tahmini
- 11:21 Trabzonspor'un net borcu açıklandı!
- 11:16 Tedesco'nun Kerem planı tuttu!
- 11:10 Beşiktaş'a İsviçre'den dev stoper!
- 10:49 Emre Mor'a Süper Lig'den talip!
- 10:47 Fenerbahçe'den Jadon Sancho harekatı!
- 10:40 Beşiktaş'a Chelsea'den kaleci!
- 10:27 Antalyaspor - Galatasaray: 10 şifre
- 10:23 Fenerbahçe'de Talisca kararı: Yüzde 50 indirimle imza
- 10:14 Talisca'nın başarı sırrı ortaya çıktı!
- 10:04 Sergen Yalçın'dan Trabzonspor öncesi uyarı!
- 09:46 Sergen Yalçın, transfer için listeyi verdi!
- 09:39 Galatasaray'dan sürpriz hamle: Ederson
- 09:35 Sergen Yalçın'dan onay: Hadjam!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Monaco'dan Galatasaray itirafı!
Benzema'dan Mbappe'ye çağrı!
Ademola Lookman transferinde Galatasaray'a dev tehdit!
Union Berlin'den Leipzig'e geçit yok!
Liverpool'da Muhammed Salah kararı!
Premier Lig'de sürpriz ödül!
Premier Lig'de kasım ayının teknik direktörü belli oldu!
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti!
Roberto De Zerbi'den Mason Greenwood için büyük övgü!
Bayern Münih'ten ayrılık önlemi: Olise!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|15
|11
|3
|1
|32
|11
|36
|2
|Trabzonspor
|15
|10
|4
|1
|27
|13
|34
|3
|Fenerbahçe
|15
|9
|6
|0
|32
|14
|33
|4
|Göztepe
|15
|7
|5
|3
|18
|9
|26
|5
|Beşiktaş
|15
|7
|4
|4
|26
|19
|25
|6
|Samsunspor
|15
|6
|7
|2
|22
|16
|25
|7
|Gaziantep FK
|15
|6
|5
|4
|23
|24
|23
|8
|Kocaelispor
|15
|5
|4
|6
|12
|15
|19
|9
|Alanyaspor
|16
|3
|9
|4
|14
|14
|18
|10
|Rizespor
|16
|4
|6
|6
|20
|23
|18
|11
|Başakşehir
|15
|4
|5
|6
|20
|17
|17
|12
|Konyaspor
|15
|4
|4
|7
|20
|24
|16
|13
|Gençlerbirliği
|16
|4
|3
|9
|17
|21
|15
|14
|Kasımpaşa
|16
|3
|6
|7
|14
|21
|15
|15
|Antalyaspor
|15
|4
|3
|8
|14
|25
|15
|16
|Kayserispor
|16
|2
|8
|6
|15
|32
|14
|17
|Eyüpspor
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|13
|18
|Karagümrük
|15
|2
|2
|11
|13
|29
|8