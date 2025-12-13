Monaco'dan Galatasaray itirafı!

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, ligde Marsilya ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"BİZE ENERJİ GETİRDİ"
Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray galibiyeti için, "Bu galibiyet bize pozitif enerji getirdi." diyen Pocognoli, Marsilya maçıyla ilgili, "Önemli bir maç. Olumlu bir sonuç, hedeflerimize yaklaşmamızı sağlayacak. Ancak her şeyi belirleyecek bir maç olmayacak çünkü sezonun ikinci yarısında bir seri yakalayabileceğimizi ve hak ettiğimiz yere geri dönebileceğimizi umuyorum. Ancak bu maçın ne kadar önemli olduğunu ve medyanın ne kadar ilgisini çektiğini biliyorum, bu yüzden hazırlıklı olacağız." dedi.
"DEVAM ETTİREBİLİRSEK..."
Belçikalı teknik adam, "Galatasaray maçının ikinci yarısında yaptıklarımızı devam ettirebilirsek, bizim için olumlu olacaktır." diye konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Monaco, ligde pazar günü Marsilya deplasmanına konuk olacak.
