13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
18:30
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
18:30
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-285'
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-183'
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-183'
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
18:00
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
18:00
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
18:00
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
18:00
13 Aralık
Millwall-Hull City
18:00
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
18:00
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-148'
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
17:30
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
17:30
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
17:30
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
17:30
13 Aralık
Chelsea-Everton
18:00
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-010'
13 Aralık
Liverpool-Brighton
18:00
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
1-050'
13 Aralık
Mallorca-Elche
18:15
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
0-011'
13 Aralık
Wrexham-Watford
18:00

Altay 3. Lig'de direniyor

Altay, tüm krizlere rağmen İzmir Çoruhlu FK'yı yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve amatöre düşme hattından uzaklaşma yolunda umutlandı.

calendar 13 Aralık 2025 16:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay 3. Lig'de direniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tarihinin en kötü yıllarından geçen Türk futbolunun köklü ekiplerinden Altay, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmemek için müthiş bir mücadele veriyor.

Ağır borç yükü yüzünden aldığı transfer yasakları nedeniyle 2021'den beri 4.5 yıldır kadrosunu takviye edemeyerek bu periyotta Süper Lig'den 3'üncü Lig'e gerileyen siyah-beyazlı ekip sıkıntılarına rağmen yılmadı. Eski yabancılarına borçları yüzünden FIFA'nın puan silme kıskacında olan, altyapı ağırlıklı kadrosundan 10 futbolcusundan liglerdeki bahis soruşturması sonrası faydalanamayan, sürekli yönetim krizleri yaşayan İzmir ekibi, grupta üst üste ikinci galibiyetini İzmir Çoruhlu FK'yı yenerek aldı.

Kendisi gibi bahis soruşturması sonrası kadro krizi yaşayan rakibini Ünal'ın 89'uncu dakikadaki tek golüyle mağlup eden Altay, puanını 12 yaparak düze çıktı. Son iki maçta hayati öneme sahip galibiyetler alarak düşme hattına 2 puan fark atan Altay, devreyi düşme potasındaki Nazillispor ve Afyonspor'la üst üste karşılaşarak noktalayacak. İzmir ekibi bu maçları da kazanırsa rahat bir nefes alacak. Siyah-beyazlılarda FIFA dosyaları ve bahis soruşturması nedeniyle üst üste darbeler alan yönetim, 26 Aralık'ta yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı almıştı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
10 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
11 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
