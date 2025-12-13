13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
1-025'
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
0-026'
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-0DA
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
0-0DA
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
2-0DA
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
2-0DA
13 Aralık
Millwall-Hull City
0-2DA
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
0-1DA
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-368'
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
0-066'
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
3-068'
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-167'
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0DA
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-0
13 Aralık
Liverpool-Brighton
1-0DA
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
1-140'
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-090'
13 Aralık
Wrexham-Watford
1-2DA

Fenerbahçe Medicana, İstanbul Belediye'yi rahat geçti!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

calendar 13 Aralık 2025 17:23
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Medicana, İstanbul Belediye'yi rahat geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

Burhan Felek Vestel'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana, ligdeki 6. galibiyetini elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 6. mağlubiyetini yaşadı.


Fenerbahçe Medicana gelecek hafta Akkuş Belediye'ye konuk olacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Yusuf Kaynar

Fenerbahçe Medicana: Mert Matic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Franca, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgür Benzer, Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız (Batu Akbaba, Fatih Yörümez, Nascimento, Eyüp Demirbiler)

Setler: 25-21, 25-18, 28-26

Süre: 83 dakika (25, 26, 32)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.