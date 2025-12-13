13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
0-234'
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
2-2
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
1-1
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
2-179'
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-1
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
1-0
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
3-1
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
3-1
13 Aralık
Millwall-Hull City
1-3
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
2-1
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
0-035'
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
0-07'
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
2-172'
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-3
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
1-0
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
4-1
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-1
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-0
13 Aralık
Liverpool-Brighton
2-0
13 Aralık
Burnley-Fulham
0-07'
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
3-1
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
0-03'
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-0
13 Aralık
Wrexham-Watford
2-2

Kayserispor - Alanyaspor maçında gol yok!

Süper Lig'deki Kayserispor - Alanyaspor mücadelesi 0-0 sona erdi.

Kayserispor - Alanyaspor maçında gol yok!
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kayserispor 14, Alanyaspor 18 puana yükseldi.


Ligin gelecek haftasında Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Ogundu'nun pasında topla hareketlenen Ruan'ın ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, kaleci Bilal Beyazıt topu kornere çeldi.

12. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Hagi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada orta sahanın sağından aldığı topla içe kateden Cardoso'nun şutu Corendon Alanyasporlu savunma oyuncularına çarparak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


65. dakikada Hwang'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fatih Aksoy'un şutunu kaleci Bilal Beyazıt uzanarak iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada Mounie'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim Kaya'nın şutunu kaleci Bilal Beyazıt kurtardı.

74. dakikada İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Hadergjona, ceza sahası dışından sert şutunda top, direğin yanından dışarıya gitti.

86. dakikada Corendon Alanyaspor gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Hadergjona, ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Mounie'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal Beyazıt uzanarak gole engel oldu.

87. dakikada kaleci Bilal Beyazıt'ın uzun topunda Corendon Alanyaspor savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken topu Cardoso'ya kaptırdı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden aşırtma vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

Karşılaşma golsüz sonuçlandı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Furkan Ürün ve Murat Şener

Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, (Dk. 79 Nurettin Korkmaz) Denswil, Bennasser, Opoku, Dorukhan Toköz (Dk. 76 Mehmet Eray Özbek), Benes, Mane, (Dk. 76 Talha Sarıaslan), Cardoso, Tuci, (Dk. 90 Arif Kocaman), Onugkha

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima (Dk. 71 Janvier), Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjona, Makouta, Fatih Aksoy, Ruan, Hagi (Dk. 71 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 90 Güven Yalçın), Ogundu (Dk. 58 Mounie)

Sarı kartlar: Dk. 48 Makouta, Dk. 69 Mounie (Corendon Alanyaspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 34 11 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 14 27 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
