Fenerbahçe Opet, sahasında hata yapmadı!

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Çimsa ÇBK Mersin'i 90-81 yendi.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Fatih Güler, İsmail Bindir, Müevver Özemre
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 17, Meesseman 19, Mccovan 12, Mc Bride 11, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 8, Rupert 5, Tuana Vural
Çimsa ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 27, Burke 8, Esra Ural Topuz, Vanloo 7, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 6, Sinem Ataş 9, Sventoraite 7, Geiselsoder 14
1. Periyot: 25-13
Devre: 53-37
3. Periyot: 78-55
