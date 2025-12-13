13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
1-024'
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
0-025'
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-0DA
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
0-0DA
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
2-0DA
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
2-0DA
13 Aralık
Millwall-Hull City
0-2DA
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
0-1DA
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-367'
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
0-065'
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
3-067'
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-166'
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0DA
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-090'
13 Aralık
Liverpool-Brighton
1-0DA
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
1-139'
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-090'
13 Aralık
Wrexham-Watford
1-2DA

Recep Uçar: "İç sahada değerli bir galibiyet aldık"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, galibiyeti tüm Rize camiasına armağan etti.

calendar 13 Aralık 2025 18:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar: 'İç sahada değerli bir galibiyet aldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, iç sahada 3-0 gibi net bir skorla güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
 
Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikten sonra seyircinin önünde oynadıkları ilk maçta heyecanlı olduklarını belirtti.
 
Sahalarında oynadıkları maçı kaybetmek istemediklerini ifade eden Uçar, 3 golle güzel bir galibiyet alan futbolcularını kutladı.
 
Uçar, yağmura rağmen kendilerini yalnız bırakmayan taraftarları evlerine mutlu göndermenin kendisini ayrıca mutlu ettiğini dile getirerek, "Bu galibiyeti de geldiğimiz ilk günden beri bizi evimizde hissettiren, inanılmaz destek olan Başkanımıza, yönetim kurulumuza, bütün kulüp çalışanlarımıza, stada gelerek destek veren ve hatta kalbi bizle atan televizyon başındaki bütün Rize taraftarlarına armağan ediyorum." dedi.
 
Maçta baskılı bir oyun oynamak istediklerini vurgulayan Uçar, "İlk 10 dakika rakip, bizden biraz daha fazla oyunu kontrol etti gerçekçi olmak gerekirse. Sonraki bölümde ön alan baskılarını biraz daha iyi yapıp oyunun kontrolünü ele aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.
 
Uçar, ilk yarıdaki penaltı ile 1-0 öne geçtiklerini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:
 
"İkinci arada aynı mantaliteyle oyuna devam etmek istiyorduk. Nitekim de baskılı başladık. Samet'le bulduğumuz golle 2-0 öne geçtik. Sonraki bölümde rakip tabii daha fazla risk aldı. Biz biraz daha kontrolü kaldık ama o bölümde de ciddi geçişler bulduk. Ali Sowe ile bulduğumuz golle oyun bizim adımıza daha rahatladı. Ali Sowe'un üçüncü golü atması hem kendisi açısından hem de takımımız açısından bize rahatlatan bir goldü. Onun da takımın da çok ihtiyacı vardı. Belki Ali'nin takımdan da daha fazla ihtiyacı vardı bu gole. Son bölümde de ciddi geçişler bulduk ama değerlendiremedik, final paslarını yapamadık. Genel anlamda iç sahada 3-0 gibi net bir skorla güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."
 
Uçar, hafta için Gaziantep FK ile kupa maçı oynayacaklarını anımsatarak, "Kupada da hedefimiz var. Çok iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bu maç da bizim için önemli." dedi.
 
İlk hedeflerinin alt sıralardan uzaklaşmak olduğunun altını çizen Uçar, "Buralardan uzaklaşıp hep beraber çok daha büyük hedefler koymak istiyoruz. İyi bir oyuncu grubum var. Biraz daha zamana ihtiyacım var ama zaman istemiyorum." diye konuştu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.