Atilla Gerin: 'Topu koluyla yumuşattı'

İkas Eyüpspor yardımcı Antrenörü Atila Gerin, istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.
Çaykur Rizespor'u tebrik eden Gerin, rakiplerinin kendilerinden daha çok oyunu istediklerini belirtti.
Gerin, Çaykur Rizespor'un istediğini aldığına işaret ederek, "İlk yarı biz istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık oyunda. İkinci yarının başında sadece 10 dakika biraz daha bir şeyler yapmaya çalıştık ama korner golüyle orada da kırıldık. Beklemediğimiz bir şey vardı oyuncularımızda, direnç anlamında çabuk kırıldık." ifadelerini kullandı.
İstemedikleri bir sonuç aldıklarını aktaran Gerin, şunları kaydetti:
"Penaltıdan önce bir pozisyon vardı, 45. dakika. Bu penaltıda artık eller, ayaklar birbirine karıştı, hangisi doğal, hangisi değil artık hiçbir şeyi ne biz bilebiliyoruz ne kimse söyleyebiliyor. Penaltıdan önce Rizesporlu oyuncunun topu koluyla yumuşattı gibi geldi bana. Zaten kötü oynuyoruz, içeri gireceğiz belki toparlayacağız, belki bir şey yapacağız yani son dakika maalesef tek eleştirebileceğim şey o vardı. Ondan önce biz kötüydük. Çaykur Rizespor'u tebrik ediyoruz."
