13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
1-023'
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
0-024'
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-0DA
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
0-0DA
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
2-0DA
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
2-0DA
13 Aralık
Millwall-Hull City
0-2DA
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
0-1DA
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-366'
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
0-065'
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
3-066'
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-165'
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0DA
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-090'
13 Aralık
Liverpool-Brighton
1-0DA
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
1-138'
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-090'
13 Aralık
Wrexham-Watford
1-2DA

Atilla Gerin: "Topu koluyla yumuşattı"

Eyüpspor yardımcı Antrenörü Atila Gerin, Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.

calendar 13 Aralık 2025 18:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Atilla Gerin: 'Topu koluyla yumuşattı'
İkas Eyüpspor yardımcı Antrenörü Atila Gerin, istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor'u tebrik eden Gerin, rakiplerinin kendilerinden daha çok oyunu istediklerini belirtti.

Gerin, Çaykur Rizespor'un istediğini aldığına işaret ederek, "İlk yarı biz istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık oyunda. İkinci yarının başında sadece 10 dakika biraz daha bir şeyler yapmaya çalıştık ama korner golüyle orada da kırıldık. Beklemediğimiz bir şey vardı oyuncularımızda, direnç anlamında çabuk kırıldık." ifadelerini kullandı.


İstemedikleri bir sonuç aldıklarını aktaran Gerin, şunları kaydetti:

"Penaltıdan önce bir pozisyon vardı, 45. dakika. Bu penaltıda artık eller, ayaklar birbirine karıştı, hangisi doğal, hangisi değil artık hiçbir şeyi ne biz bilebiliyoruz ne kimse söyleyebiliyor. Penaltıdan önce Rizesporlu oyuncunun topu koluyla yumuşattı gibi geldi bana. Zaten kötü oynuyoruz, içeri gireceğiz belki toparlayacağız, belki bir şey yapacağız yani son dakika maalesef tek eleştirebileceğim şey o vardı. Ondan önce biz kötüydük. Çaykur Rizespor'u tebrik ediyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
