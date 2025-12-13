Eintracht Frankfurt, tek golle 3 puanı aldı!

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Eintracht Frankfurt, Augsburg'u ağırladı.
Commerzbank Arena'da oynanan mücadeleyi Eintracht Frankfurt 1-0 kazandı.
Frankfurt'a galibiyeti getiren gol 68'de Ritsu Doan'dan geldi.
Eintracht Frankfurt'ta sakatlığını atlatan Can Uzun ikinci yarının başında oyuna girdi.
Augsburg'un 3. dakikada Chrislain Matsima'nın ayağından bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Eintracht Frankfurt, ligin 15. haftasında Hamburg'a konuk olacak. Augsburg ise sahasında Werder Bremen ile karşılaşacak.
