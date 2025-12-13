13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
1-4
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
2-2
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
2-075'
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
0-017'
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
1-1
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
0-160'
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
3-1
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-1
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
1-0
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
3-1
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
3-1
13 Aralık
Millwall-Hull City
1-3
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
2-1
13 Aralık
Metz-PSG
1-257'
13 Aralık
Parma -Lazio
0-1
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
2-090'
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
2-1
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-3
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
1-0
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
4-1
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-1
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-0
13 Aralık
Liverpool-Brighton
2-0
13 Aralık
Burnley-Fulham
2-390'
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
3-1
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
2-087'
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-0
13 Aralık
Wrexham-Watford
2-2

Fenerbahçe Opet'ten durdurulamayan seri: 17'de 17

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Çimsa ÇBK Mersin'i 90-81 mağlup eden Fenerbahçe Opet, lig ve Avrupa'da çıktığı tüm resmi maçları kazanarak yoluna namağlup devam etti.

calendar 13 Aralık 2025 20:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Opet'ten durdurulamayan seri: 17'de 17
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Çimsa ÇBK Mersin'i 90-81 yendi.
 
Böylelikle Fenerbahçe Opet lig ve Avrupa'da oynadığı tüm resmi maçlardan galip ayrılarak 17'de 17 yaptı.
 
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
 
Hakemler: Fatih Güler, İsmail Bindir, Müevver Özemre
 
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 17, Meesseman 19, Mccovan 12, Mc Bride 11, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 8, Rupert 5, Tuana Vural
 
Çimsa ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 27, Burke 8, Esra Ural Topuz, Vanloo 7, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 6, Sinem Ataş 9, Sventoraite 7, Geiselsoder 14
 
1. Periyot: 25-13
 
Devre: 53-37
 
3. Periyot: 78-55
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
