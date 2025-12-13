13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
0-233'
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
2-2
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
1-1
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
2-179'
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-1
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
1-0
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
3-1
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
3-1
13 Aralık
Millwall-Hull City
1-3
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
2-1
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
0-035'
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
0-06'
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
2-170'
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-3
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
1-0
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
4-1
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-1
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-0
13 Aralık
Liverpool-Brighton
2-0
13 Aralık
Burnley-Fulham
0-06'
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
3-1
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
0-03'
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-0
13 Aralık
Wrexham-Watford
2-2

Kayserispor Başkanı'ndan en az 3 transfer mesajı

Zecorner Kayserispor'da Başkan Nurettin Açıkalın, son 3 haftada gol yemeden alınan sonuçlara dikkat çekerek devre arasında takımı güçlendireceklerini söyledi.

13 Aralık 2025
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
 
Karşılaşmanın ardından Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Son 3 haftada gol yemediklerini hatırlatan Açıkalın, takımında toparlanma olduğunu söyledi. Başkan Açıkalın, "Çok eksiklerimizin olduğu bir maça çıktık. Özverili oynayan bir oyuncu grubumuz vardı. Alanyaspor iyi bir takım. Buradan 3 puanla da ayrılabilirdik. Oyuncularımızın gösterdikleri oyunu, mücadeleyi içeride de tebrik ettim. Son 3 maçta yenilmiyoruz. Gol de yemiyoruz. Takımda toparlanma söz konusu. Konyaspor maçından sonra devre arası var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Eksik olan yerlerimiz var. Kulübemiz çok zayıf. Bugün de gördük. Orayı desteklememiz lazım. Teknik ekip çalışıyor. Devre arası gereken takviyeleri yapacağız. Yasaklarımızı kaldıracağız. Sağ bek, stoper, 6 yada 8 numara mevkiinde oynayan bir transferimiz olacak. Kadro yapısı önemli. Yabancı sayısı önemli. Yerli isim bulmak önemli. Bunları tamamladıktan sonra devre arası kampına yetiştirip ikinci yarı daha iyi olacağına inanıyoruz" diye konuştu. 
1 Galatasaray 16 12 3 1 34 11 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 14 27 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
