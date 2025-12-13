13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
1-4
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
2-2
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
1-072'
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
0-016'
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
1-1
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
0-158'
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
3-1
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-1
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
1-0
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
3-1
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
3-1
13 Aralık
Millwall-Hull City
1-3
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
2-1
13 Aralık
Metz-PSG
1-255'
13 Aralık
Parma -Lazio
0-1
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
2-089'
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
2-1
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-3
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
1-0
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
4-1
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-1
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-0
13 Aralık
Liverpool-Brighton
2-0
13 Aralık
Burnley-Fulham
2-388'
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
3-1
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
1-085'
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-0
13 Aralık
Wrexham-Watford
2-2

Mehmet Altıparmak: "Kolay bir penaltı"

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta müsabakasında kendi sahasında Arca Çorum FK 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, açıklamalarda bulundu.

13 Aralık 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 17. hafta müsabakasında kendi sahasında Arca Çorum FK 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çorum FK, karşısında çok iyi oynadıklarını belirtti, Maçın başından sonuna kadar istediğini uygulayan bir takımın sahada olduğunu aktaran Altıparmak, "Tek eksik gol ve galibiyetti. İkinci golü bir türlü atamadık. Rakibimize 85. dakikaya kadar pozisyon vermedik. Yediğimiz golü sonradan izlediğinizde göreceksiniz, penaltı görünümü penaltı. Ama izlediğiniz zaman penaltı olmadığı göreceksiniz. Yusuf Appindangoye'nin üzerine kendini atıyor. Çok kolay bir penaltı diyebilirim." dedi.

Altıparmak, Çorum FK karşısında bir oyun planları olduğunu belirterek, "Oyun planını başından sonuna kadar çok iyi uyguladık, golü de bulduk. Penaltı pozisyonundan sonra da aynı oyunumuza devam ettik. Özelikle maçın ikinci yarısında hem tempomuz, hem isteğimiz arzumuzla çokta pozisyon bulduk. Belki o pozisyonlardan birini gol yapabilseydik, bugün galip gelirdik. İstek arzu oyuncularımın vermiş olunan görevleri yapması bugün bizim adımıza en iyi olanlardandı. Sadece bir üç puanı alamadık." ifadelerini kullandı.


Karşılaşma boyunca kendilerini destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Altıparmak, "Bugün bizi maçın başından sonuna kadar muhteşem desteklediler. Şu anda biraz kısıtlı kadromuz var. Ondan dolayı her oyuncumuzdan faydalanmaya çalışıyoruz. Bugün iyi bir maç oynadık. Hak ettiğimiz bir üç puan vardı. Ama ne yazık ki alamadık. Bu ligde bir puan bir puandır, karşımızdaki rakipte çok büyük maliyetlerle şampiyonluk için kadro kurmuş bir taktım. Zaten maçın büyük bir kısmı bizim üstünlüğümüz de geçti. Bunun için üzgünüz. Oynanan oyun üç puan almamıza yetiyordu ama bir türlü gol atamadık." diye konuştu.

