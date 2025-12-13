Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin ensesinde!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 yendi.
Zorlu deplasmanda Galatasaray adına 4. gol Mauro Icardi'den geldi.
GALATASARAY FORMASIYLA 68. GOL
Arjantinli yıldızın bu golü, Galatasaray formasıyla attığı 68. gol olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu olan Gheorghe Hagi'nin 72 golü bulunuyor.
Mauro Icardi, 3 gol daha atması halinde rekoru egale edecek. Sarı-kırmızılı formayla 4 gol daha atması halinde ise Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını Rumen efsanenin elinden almış olacak.
Zorlu deplasmanda Galatasaray adına 4. gol Mauro Icardi'den geldi.
GALATASARAY FORMASIYLA 68. GOL
Arjantinli yıldızın bu golü, Galatasaray formasıyla attığı 68. gol olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu olan Gheorghe Hagi'nin 72 golü bulunuyor.
Mauro Icardi, 3 gol daha atması halinde rekoru egale edecek. Sarı-kırmızılı formayla 4 gol daha atması halinde ise Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını Rumen efsanenin elinden almış olacak.