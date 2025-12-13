Barcelona, yoluna doludizgin devam ediyor!

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona, Osasuna'yı ağırladı.
Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Barcelona 2-0 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 70 ve 86. dakikalarda Raphinha kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, La Liga'daki puanını 43'e yükseltti. Osasuna ise 15 puanda kaldı.
Barcelona, La Liga'nın 17. haftasında deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Osasuna ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.
Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Barcelona 2-0 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 70 ve 86. dakikalarda Raphinha kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, La Liga'daki puanını 43'e yükseltti. Osasuna ise 15 puanda kaldı.
Barcelona, La Liga'nın 17. haftasında deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Osasuna ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.