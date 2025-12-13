13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
1-4
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
2-2
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
1-073'
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
0-016'
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
1-1
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
0-159'
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
3-1
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-1
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
1-0
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
3-1
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
3-1
13 Aralık
Millwall-Hull City
1-3
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
2-1
13 Aralık
Metz-PSG
1-256'
13 Aralık
Parma -Lazio
0-1
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
2-090'
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
2-1
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-3
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
1-0
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
4-1
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-1
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-0
13 Aralık
Liverpool-Brighton
2-0
13 Aralık
Burnley-Fulham
2-389'
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
3-1
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
1-086'
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-0
13 Aralık
Wrexham-Watford
2-2

Joao Pereira: "Bu kadar zamana oynanmaz!"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Kayserispor maçının ardından konuştu.

calendar 13 Aralık 2025 21:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, çok iyi bir maç çıkardıklarını, 11 şutları olmalarına rağmen gol bulamadıklarını dile getirdi.

Maçta üstün oynamalarına rağmen Kayseri'den gol atamayarak bir puanla ayrılmanın can sıkıcı bir durum olduğunu ifade eden Pereira, oynadıkları 10 maçta rakiplerinden üstün oynadıklarını ancak takımının 18 puanının olduğunu daha fazla puanı hak ettiklerini dile getirdi.

Hiçbir zaman hakemlerle ilgili bahane uydurmadığını ifade eden Pereira, şunları kaydetti:


"Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak bu kadar zamana oynanmaması gerekiyor. Maçın 10. dakikasından itibaren rakip zamana oynamaya başladı. Yerde kalmaya başladı. Sağlık ekibi oyuna girer gibi yapıyor, girmiyor. Bazen hakem çağırıyor, bazen geri gönderiyor. Bu şekilde birçok kez zamana oynandı. Daha sonra maçın 90 dakikanın sonuna geldiğimizde sadece 5 dakika eklendi. Daha sonra biz şikayet ediyoruz. Neden taraftar maça gelmiyor? Bu şekilde oynarsak tabii ki gelmez. Çünkü biz taraftar için oynamıyoruz. Yerde kalmak için oynuyoruz belli ki. Hakemi asla suçlamıyorum ama bunu da kontrol edebilecek tek kişi hakem. Oyuncular yere yattığı zaman devam ettirmesi gerekiyor, İngiltere'deki gibi. Eğer oyuncu yerde yatmaya devam ediyorsa oyun devam ederse kalkacaktır. Eğer sadece kafasına bir darbe aldıysa oyuncu, tabii ki oyunu durdurması gerekiyor ama onun dışında devam ettirmesi gerekiyor. Eğer burada bugün beraberlikle ayrılıyorsak bu tamamen bizden kaynaklanan bir şey. Çünkü biz girdiğimiz pozisyonları gol yapamadık. Ben evet hakemin maçı oynatmasından bahsediyorum ama 90 dakika boyunca bizim girdiğimiz çok net pozisyonlar var. 6 tanesi çok netti bunların. Bunlardan birini gol yapmış olsaydık buradan 3 puanla ayrılabilirdik ama beraberlikle ayrılıyoruz ve bu bizden kaynaklanan bir şey."

 Reklam 
