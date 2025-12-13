Roland Sallai: 'Şampiyon olmak istiyoruz'

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray , Antalyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti.

Maçın hemen ardından Macar futbolcu Roland Sallai açıklamalarda bulundu.

Şampyiyonluk mesajı veren tecrübeli futbolcu, "İyi bir maç çıkardık, 3 puanı hak ettik. Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için bu maçları kazanmamız gerekiyor. Şu anda da mutluyuz." dedi.

YOĞUN MAÇ TEMPOSU

Maç temposu hakkında konuşan Sallai, "Kolay değil tabii ki ama işim bu. Takım için çalışmayı seviyorum. Sahada olmaktan mutlu oluyorum, bu şekilde." ifadelerini kullandı.

