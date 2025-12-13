13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
1-4
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
0-022'
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
0-2DA
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
2-2
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
3-0
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
3-390'
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
1-0DA
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
1-1
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
0-1
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
3-1
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-1
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
1-0
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
3-1
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
3-1
13 Aralık
Millwall-Hull City
1-3
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
2-1
13 Aralık
Metz-PSG
2-3
13 Aralık
Parma -Lazio
0-1
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
1-051'
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
2-0
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
2-1
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-3
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
1-0
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
4-1
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-1
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-0
13 Aralık
Liverpool-Brighton
2-0
13 Aralık
Burnley-Fulham
2-3
13 Aralık
Arsenal-Wolves
0-0DA
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
3-1
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
2-0
13 Aralık
Getafe-Espanyol
0-0DA
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-0
13 Aralık
Wrexham-Watford
2-2

Arda Ünyay: "Galatasaray'a layık olacağım"

Galatasaray'ın genç isimlerinden Arda Ünyay, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

calendar 13 Aralık 2025 22:23 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 23:44
Haber: Sporx.com
Arda Ünyay: 'Galatasaray'a layık olacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Arda Ünyay, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Arda Ünyay "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sağ olsun Okan Hocam da bana güvendi. Burası Galatasaray, bunun farkındayım. Her süremi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Arda Ünyay "Eleştiriler, şanssızlıklar oluyor ama ben her zaman elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum. Her zaman çok çalışıyorum. Galatasaray camiasına layık bir oyuncu olacağım." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.