Galatasaray yine kalesini gole kapatamadı

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray , Antalyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 9 maçın 8'inde kalesinde gol gördü.

Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 9 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez gol yedi. Galatasaray, bu dönemde sadece bir mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.

