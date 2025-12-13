Mustafa Gürsel: 'Telafi edecek güçteyiz'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel güzel ve keyifli bir karşılaşma olduğunu aktardı.
Oyuncularının güzel bir mücadele sergilediğini belirten Gürsel, oyuna tamamen hakim olduklarını, ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonucu değiştiremediklerini kaydetti.
Gürsel, "Gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunumuzu daha da geliştirerek, üstüne koyarak devam edeceğiz. Lig uzun bir maraton, bugün kazanmayı çok istiyorduk ama bunu telafi edecek güçteyiz. Önemli olan ligi nerede bitirdiğimiz, nerede olduğumuzdur. Benim takımım da bunu biliyor, oralara alışık bir takım. Bundan sonraki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız ve hak ettiğimiz yeri, üst sıraları bir an önce yakalamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Oyuncularının güzel bir mücadele sergilediğini belirten Gürsel, oyuna tamamen hakim olduklarını, ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonucu değiştiremediklerini kaydetti.
Gürsel, "Gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunumuzu daha da geliştirerek, üstüne koyarak devam edeceğiz. Lig uzun bir maraton, bugün kazanmayı çok istiyorduk ama bunu telafi edecek güçteyiz. Önemli olan ligi nerede bitirdiğimiz, nerede olduğumuzdur. Benim takımım da bunu biliyor, oralara alışık bir takım. Bundan sonraki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız ve hak ettiğimiz yeri, üst sıraları bir an önce yakalamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.