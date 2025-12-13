Mustafa Gürsel: 'Telafi edecek güçteyiz'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel güzel ve keyifli bir karşılaşma olduğunu aktardı.Oyuncularının güzel bir mücadele sergilediğini belirten Gürsel, oyuna tamamen hakim olduklarını, ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonucu değiştiremediklerini kaydetti.Gürsel,değerlendirmesinde bulundu.