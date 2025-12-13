Galatasaray'dan Antalyaspor serisi

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 19 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Akdeniz temsilcisi karşısındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 19 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.
Bu süreçteki 15. galibiyetini alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Galatasaray 45, galibiyete hasret kalan Antalyaspor ise 10 kez fileleri havalandırabildi.
Akdeniz temsilcisi karşısındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 19 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.
Bu süreçteki 15. galibiyetini alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Galatasaray 45, galibiyete hasret kalan Antalyaspor ise 10 kez fileleri havalandırabildi.