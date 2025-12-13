İtalya Ligi'nde 15. hafta maçında Parma ile Lazio karşı karşıya geldi. Deplasmanda 9 kişi kalan Lazio, maçı 1-0 kazandı.
Lazio'da Mattia Zaccagni 42. dakikada, Toma Basic 77. dakikada kırmızı kartlarla oyun dışında kaldı.
Mücadele iki kişi eksik oynayan Lazio, 82. dakikada Tijanni Noslin'in golüyle maçı 1-0 kazandı.
Bu galibiyetin ardından Lazio puanını 22'ye yükseltti. Parma 14 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde bir sonraki hafta Parma, Fiorentina'yı ağırlayacak. Lazio, Cremonese'yi konuk edecek.
🇮🇹 Lazio, 9 kişi ile Parma deplasmanında 3 puan çıkardı!
