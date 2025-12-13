Ozan Kabak attı, Hoffenheim kazandı!

Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Hoffenheim sahasında Hamburg'u ağırladı.
PreZero Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
OZAN KABAK BİR YIL İKİ AY SONRA 11'DE
Hoffenheim'de milli futbolcu Ozan Kabak bir yıl iki ay sonra ilk 11'de yerini aldı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Grischa Prömel, Ozan Kabak, Tim Lemperle ve Fisnik Asllani kaydetti. Hamburg'un tek golü Rayan Philippe'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Hoffenheim ligde 26 puana yükselirken, Hamburg 15 puanda kaldı.
