Chelsea, 3 maç aradan sonra kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea, Everton'ı konuk etti.



Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçı Chelsea 2-0 kazandı.



Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Cole Palmer ve 45+1. dakikada Malo Gusto kaydetti.



Chelsea, Premier Lig'de 3 maç aradan sonra galip geldi.



Bu sonula birlikte Chelsea, Premier Lig'deki puanını 28'e yükseltti. Everton ise 24 puanda kaldı.



Chelsea, gelecek hafta Newcastle United deplasmanına gidecek. Everton ise sahasında Arsenal'i konuk edecek.







