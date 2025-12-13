Antalyaspor'da Hüseyin Türkmen'den tepki!

Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Antalyaspor, 11 dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düştü.



Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 31. dakikada oyuna müdahale etti ve Hüseyin Türkmen yerine Dario Saric oyuna dahil oldu.



Hüseyin Türkmen, kenara geldiği sırada bu değişikliğe tepki gösterdi. Türkmen, daha sonra doğrudan soyunma odasına gitti.



