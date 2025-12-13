İngiltere Championship'te 21. hafta maçında Hull City, Millwall deplasmaına konuk oldu. Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 6 ve 13. dakikada Kyle Joseph, 88. dakikada Oliver McBurnie kaydetti.
Milwall, 76. dakikada Femi Azeez'in atılmasının ardından 10 kişi kaldığı maçta tek golünü 80. dakikada Aidomo Emakhu ile buldu.
Hull City'de Beşiktaş'tan kiralann Amir Hadziahmetovic maça ilk 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı. Türkiye'den tanıdığımız Babajide Akintola, 73. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetin ardından üst sıralardaki yerini kaybetmeyen Hull City puanını 34'e yükseltti. Milwall 35 puanda kaldı.
İngiltere Championship'te bir sonraki hafta maçında Hull City, West Bromwich Albion'ı ağırlayacak.
