Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, Corendon Airlines Park'taki maçı 4-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Leroy Sane, 11. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Mauro Icardi attı.
Antalyaspor'un tek golünü 69. dakikada Van de Streek attı.
Galatasaray'da ilk golü atan Sane, ligde üst üste üç maçta da gol sevinci yaşadı. İkinci golü atan Roland Sallai, bu sezon ligde ilk kez gol attı.
Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığının ardından ilk kez 11'de görev yapan Yunus Akgün, Sane ve Osimhen'in gollerinde asist yaptı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 39 puana yükseldi. Antalyaspor, 15 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta içi deplasmanda Monaco ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan karşılaşmada sarı kırmızılı takım; Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'den oluşan ilk 11'le sahaya çıktı.
Galatasaray'da yedek kulübesinde ise Sara, Icardi, Batuhan Şen, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Arda Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda oynadıkları maça göre ilk 11'de biri zorunlu iki değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Günay Güvenç'e, Sara'nın yerine de Yunus Akgün'e görev verdi.
ANTALYASPOR'UN KADROSU
Antalyaspor ise sahaya Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm ve Boli ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Antalyaspor'un yedek kulübesinde ise Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Van de Streek, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Saric, Kağan Arıcan ve Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.
Antalyaspor'da Erol Bulut, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Corendon Alanyaspor karşılaşmasına göre bir değişikliğe giderek Bahadır Öztürk'ün yerine Giannetti'ye görev verdi.
İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. 5. dakikada sağdan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter'i geçemedi.
GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE GOLLER!
Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında bir anda 2-0'lık üstünlüğü buldu.
7. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Leroy Sane, rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden bir şut çıkardı ve takımını 1-0 öne taşıdı.
Galatasaray, 11. dakikada Roland Sallai ile ikinci golü buldu. Bu dakikada sol çizgiden topu getiren Barış Alper pasını ceza sahası girişindeki Sallai'ye gönderdi. Sallai yerden sert bir şutla farkı ikiye çıkaran golü attı. Macar futbolcu, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
YİNE GALATASARAY TEHLİKESİ!
Galatasaray, karşılaşmanın 15. dakikasında Victor Osimhen ile üçüncü gole yaklaştı. Bu dakikada Sallai'nin sağdan ortasında arka direkte boşta kalan Osimhen, topu dışarıya gönderdi.
ANTALYASPOR'DAN HAMLE
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 sonrası oyuna müdahalede bulundu. Bulut, 31. dakikada oyuna müdahalede bulundu ve Hüseyin Türkmen yerine Dario Saric oyuna dahil oldu.
Hüseyin Türkmen, bu değişikliğe tepki gösterdi ve değişiklik sonrası doğrudan soyunma odasına gitti.
OSIMHEN YİNE ATAMADI!
Galatasaray forması giyen Osimhen, 38. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada ceza sahasında rakibinden sıyrılan Nijeryalı yıldızın şutu, direğin yanından dışarıya gitti.
GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.
ANTALYASPOR PENALTI BEKLEDİ
Antalyaspor, karşılaşmanın 55. dakikasında Galatasaray ceza sahasında Jakobs'un girdiği pozisyon sonrası elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Ali Yılmaz, köşe vuruşunu gösterdi. Hakem Yılmaz, VAR'ı da dinledikten sonra kornerin kullanılmasını istedi.
GALATASARAY'DAN ÜÇÜNCÜ GOL!
Galatasaray'da ilk yarıda önemli fırsatları değerlendiremeyen Osimhen, 56. dakikada ise ağları havalandırdı. Antalyaspor'un orta sahadaki top kaybı sonrası topu alan Yunus Akgün, bekletmeden sol kanattaki Osimhen'i gördü. Soldan topla birlikte ceza sahasına giren kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, topu ağlara gönderdi.
OKAN BURUK'TAN 3 HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 67. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Galatasaray'da bu dakikada Mauro Icardi, Gabriel Sara ve Arda Ünyay oyuna dahil oldu. Yunus Akgün, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez oyundan çıktı.
ANTALYASPOR GOLÜ BULDU
Antalyaspor, karşılaşmanın 69. dakikasında Galatasaray karşısında golü buldu. Bu dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkten seken topu arka direkte Van de Streek tamamladı ve skoru 3-1'e getirdi.
OSIMHEN CEZALI!
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, 85. dakikada sarı kart gördü. Sınırda bulunan Nijeryalı yıldız, gelecek haftaki Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düştü.
ICARDI DE GOLÜNÜ ATTI!
Galatasaray, 90+3. dakikada bir gol daha buldu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada ağları havalandıran isim Mauro Icardi oldu. Icardi'nin golü, maçtaki son olay oldu ve Galatasaray, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Karşılaşmanın ilk atağı 2. dakikada Galatasaray'dan geldi. Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'in göğsünden seken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus Akgün'ün kontrolü sırasında uzaklaşan topu kaleci Abdullah Yiğiter kontrol altına almayı başardı.
5. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesiyle kornere çıktı.
7. dakikada Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlarla buluştu: 0-1
11. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 0-2
15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
37. dakikada Antalyaspor defansının hatalı geri pasında araya girerek topu kazanan Osimhen, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında, Yunus Akgün'ün kendi yarı sahasından attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşarak hızla ceza sahasına giren Osimhen, kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3
59. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ballet'in yerden vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etmeyi başardı.
69. dakikada Antalyaspor farkı ikiye düştü. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasında ön direkte topla buluşan Saric'in kafasıyla aşırttığı meşin yuvarlak Osimhen'den sekti. Arka direkte boş durumda topla buluşan Van de Streek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3
77. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Sara'nın ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Arda Ünyay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+3. dakikada Galatasaray karşılaşmada tekrar 3 farklı üstünlüğe ulaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin yerden ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 1-4
Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Hüseyin Türkmen (Dk. 31 Saric), Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm (Dk. 46 Van de Streek), Boli
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Dk. 67 Arda Ünyay), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 74 Kazımcan Karataş), İlkay Gündoğan, Torreira (Dk. 67 Sara), Sane, Yunus Akgün (Dk. 67 Icardi), Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Ahmed Kutucu), Osimhen
Goller: Dk. 7 Sane, Dk. 11 Sallai, Dk. 56 Osimhen, 90+3 Icardi (Galatasaray) Dk. 69 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor) Dk. 85 Osimhen, Dk. 90+3 Kazımcan Karataş (Galatasaray)
