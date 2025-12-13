Galatasaray'dan 2 maç sonra deplasman galibiyeti!

Galatasaray, Süper Lig'de 2 maç sonra dış sahada 3 puan aldı.
Ligde 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 14. haftada ise dış sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde 2 maçlık deplasman galibiyet hasreti yaşayan Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek kötü istatistiğini sonlandırdı.
