Victor Osimhen, cezayı Afrika Kupası'nda çekecek!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Antalyaspor maçının 85. dakikasında sarı kart gördü.
Antalyaspor maçı öncesi kart sınırında bulunan Osimhen, gördüğü sarı kartın ardından Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
Osimhen, Antalyaspor maçının ardından Afrika Kupası için Nijerya Milli Takımı'na katılacak. Golcü futbolcu, cezasını Afrika Kupası'nda tamamlayacak.
