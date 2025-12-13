Radomir Djalovic: '1 puan kötü değil'

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'la 0-0 berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, "Bizim de 3-4 tane yakaladığımız fırsat oldu ama bunları değerlendiremedik. Günün sonunda alınan 1 puanın kötü olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Corendon Alanyaspor'u oynadıkları futboldan ötürü tebrik etti.

Oyuncularının maçta üstün performans sergilediğini ifade eden Djalovic, maça 9 eksik oyuncuyla çıktıklarını dile getirdi. Maçta yakaladıkları fırsatları değerlendirmediklerini belirten Djalovic, "İlk 11'de oynayan 4-5 oyuncumuzun kendi pozisyonlarında oynamadıklarını da söylemek istiyorum. Yedek kulübemizde genç oyuncularımız vardı. Onlar da oyunun son anlarına doğru girdiler. Rakibin de fırsatları oldu. Bizim de 3-4 tane yakaladığımız fırsat oldu ama bunları değerlendiremedik. Günün sonunda alınan 1 puanın kötü olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

Oyun kurma anlamında takımda yetenekli futbolcuların olduğunu ifade eden Djalovic, son maçlarda takımının oyun kurma anlamında iyi olduğunu belirtti.