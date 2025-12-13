Hüseyin Eroğlu: 'Basit hatalar yaptık'

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu geçtiğimiz hafta iyi bir galibiyet aldıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:



"Buradaki hedefimiz üç puan üzerineydi. Rakibimiz Sivasspor'un da iç sahada mağlubiyeti yok. Bugünde geçiş koridorlarını iyi kapattılar. İlk yarı bizim istediğimiz düzeyde başlayamadık. Biraz daha rakibe karşı oyunumuzu hissettirmemiz gerekiyordu.



Rakip iyi başlayıp golü buldu. Oyuncularımızın ondan sonraki verdikleri reaksiyon ile oyunu dengeledik. Topa sahip olduğumuz zamanlarda daha üretken olmamız gerekiyordu. Bu üretkenliği sağlamayandık. Basit pas hataları yaptık. Son bölümde biraz daha savunmada kaldığımız da geçiş pozisyonları yakaladığımız anlar vardı. Direkten dönen top gol olsa galibiyet ile dönecektik. Kazansak bizim için çok büyük artı olacaktı. Sivas'ta zor bir deplasman, berabere biten bir maç var. Önümüzdeki haftalarda bu puanı telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bu maç artık geride kaldı. Önümüzdeki Sakaryaspor maçına bakacağız."



