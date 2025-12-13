13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
0-234'
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
2-2
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
1-1
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
2-179'
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-1
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
1-0
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
3-1
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
3-1
13 Aralık
Millwall-Hull City
1-3
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
2-1
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
0-035'
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
0-07'
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
2-172'
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-3
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
1-0
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
4-1
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-1
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-0
13 Aralık
Liverpool-Brighton
2-0
13 Aralık
Burnley-Fulham
0-07'
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
3-1
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
0-03'
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-0
13 Aralık
Wrexham-Watford
2-2

Salah asistle döndü, Liverpool kazandı!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Brighton'ı 2-0 mağlup etti. Liverpool'da ikinci golün asisti oyuna sonradan dahil olan Muhammed Salah'tan geldi.

calendar 13 Aralık 2025 19:59 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 20:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Salah asistle döndü, Liverpool kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Liverpool, Anfield'da oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool, henüz 46. saniyede Hugo Ekitike ile 1-0 öne geçti. Arne Slot'un ekibi, bu golle Brighton karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Liverpool, 60. dakikada yine Ekitike ile ikinci golü buldu ve maçı da 2-0'lık skorla kazandı.

SALAH'TAN ASİSTLE DÖNÜŞ
LİG TARİHİNE GEÇTİ


Liverpool'da Inter maçının kadrosunda yer almayan Muhammed Salah, Brighton maçıyla birlikte geri döndü. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mısırlı futbolcu, Joe Gomez'in sakatlanmasının ardından 26. dakikada oyuna dahil oldu. Salah, Ekitike'nin attığı ikinci golde asisti yapan isim oldu.

Brighton karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olup asist yapan Salah, Premier Lig tarihinde en çok gol katkısı yapan 3. oyuncu oldu:

Alan Shearer - 324
Wayne Rooney - 311
Muhammed Salah - 280
Frank Lampard - 279

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA

Brighton'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.



LİGDE İKİ MAÇ SONRA GALİBİYET

Bu sonucun ardından ligde iki maç sonra kazanan Liverpool, 26 puana yükseldi. Ligde galibiyet hasreti 3 maça yükselen Brighton, 23 puanda kaldı.

Liverpool, ligin bir sonraki haftasında Tottenham deplasmanına konuk olacak. Brighton, sahasında Sunderland'i konuk edecek.

