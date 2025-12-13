İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Liverpool, Anfield'da oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.Liverpool, henüz 46. saniyede Hugo Ekitike ile 1-0 öne geçti. Arne Slot'un ekibi, bu golle Brighton karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Liverpool, 60. dakikada yine Ekitike ile ikinci golü buldu ve maçı da 2-0'lık skorla kazandı.Liverpool'da Inter maçının kadrosunda yer almayan Muhammed Salah, Brighton maçıyla birlikte geri döndü. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mısırlı futbolcu, Joe Gomez'in sakatlanmasının ardından 26. dakikada oyuna dahil oldu. Salah, Ekitike'nin attığı ikinci golde asisti yapan isim oldu.Alan Shearer - 324Wayne Rooney - 311Muhammed Salah - 280Frank Lampard - 279Brighton'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.Bu sonucun ardından ligde iki maç sonra kazanan Liverpool, 26 puana yükseldi. Ligde galibiyet hasreti 3 maça yükselen Brighton, 23 puanda kaldı.Liverpool, ligin bir sonraki haftasında Tottenham deplasmanına konuk olacak. Brighton, sahasında Sunderland'i konuk edecek.