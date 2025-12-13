13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
18:30
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
18:30
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-288'
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-186'
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-186'
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
18:00
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
18:00
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
18:00
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
18:00
13 Aralık
Millwall-Hull City
18:00
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
18:00
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-151'
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
17:30
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
17:30
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
17:30
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
17:30
13 Aralık
Chelsea-Everton
18:00
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-014'
13 Aralık
Liverpool-Brighton
18:00
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
1-053'
13 Aralık
Mallorca-Elche
18:15
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
0-013'
13 Aralık
Wrexham-Watford
18:00

Türk Telekom, Bursaspor Basketbol'u farklı geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 101-74 mağlup etti.

calendar 13 Aralık 2025 16:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Türk Telekom, ağırladığı Bursaspor Basketbol'u 101-74 yendi.

Maça üç sayılık basketlerle başlayan Bursaspor Basketbol, ilk 5 dakikayı 11-10 önde geçti ancak çalınan toplar sonrası yakaladığı hızlı hücumları sayıyla sonuçlandıran Türk Telekom, Usher'ın öne çıktığı ilk çeyreği 28-21 üstün bitirdi.

Yüksek tempolu oyununu sürdüren, ribauntlar ve boya alan sayılarında rakibine üstünlük kuran Türk Telekom, Devoe ve Doğuş Özdemiroğlu'na Alexander ve Simonovic'in de eşlik etmesiyle soyunma odasına 54-36 önde gitti.



Üçüncü periyotta da savunmasıyla Bursaspor Basketbol'u zor şutlar denemeye iten başkent ekibi, Smith'in etkili oyunuyla son 10 dakika öncesi farkı 26 sayıya (79-53) çıkardı.

Karşılıklı basketlere sahne olan son çeyreğin ardından Türk Telekom, 31 asistle tamamladığı karşılaşmayı 101-74 kazandı.

Türk Telekom, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini aldı. Bursaspor Basketbol ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu 

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 14, Devoe 13, Usher 17, Simonovic 10, Alexander 12, Smith 12, Berkan Durmaz, Trifunovic 4, Bankston 10, Ata Kahraman 6, Yavuz Gültekin 3

Bursaspor Basketbol: Childress 12, Parsons 4, Göksenin Köksal 7, Konontsuk 2, Nnoko 3, Crawford 12, King 13, Delaurier 4, Berk Can Akın 13, Yesukan Onar 4

1. Periyot: 28-21

Devre: 54-36

3. Periyot: 79-53

