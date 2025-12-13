Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 13 Aralık 2025

Türkiye - Süper Lig

14:30 Çaykur Rizespor - İkas Eyüpspor

17:00 Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor

20:00 Hesap.com Antalyaspor - Galatasaray

Türkiye - 1. Lig

13:30 SMS Grup Sarıyerspor - İstanbulspor

13:30 Serik Belediyespor - Manisa FK

16:00 Özbelsan Sivasspor - Yeni Çorumspor AŞ

19:00 Amedspor - Bandırmaspor

İngiltere - Premier Lig

18:00 Chelsea - Everton FC

18:00 Liverpool - Brighton & Hove Albion FC

18:00 Manchester United FC - Bournemouth

20:30 Burnley - Fulham FK

23:00 Arsenal FC - Wolverhampton Wanderers FC

İspanya - LaLiga

16:00 Atletico Madrid - Valencia

18:15 RCD Mallorca - Elche CF

20:30 Barcelona - CA Osasuna

23:00 Getafe - Espanyol Barcelona

Almanya - Bundesliga

17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg

17:30 Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg

17:30 St Pauli - 1. FC Heidenheim

17:30 Hoffenheim - Hamburger SV

20:30 Bayer Leverkusen - Köln

Fransa - Ligue 1

19:00 Stade Rennais FC - Stade Brest 29

21:00 Metz - Paris Saint Germain

23:05 Paris FC - Toulouse FC

İtalya - Serie A

17:00 Torino FC - US Cremonese

20:00 Parma - Lazio Rome

22:45 Atalanta BC - Cagliari Calcio

13 Aralık Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 13 Aralık Cumartesi günün maçları listesi...BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?13 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 13 Aralık maç takvimi13 ARALIK GÜNÜN MAÇLARI