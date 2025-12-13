Haber Tarihi: 13 Aralık 2025 14:40 -
Güncelleme Tarihi:
13 Aralık 2025 14:40
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 13 Aralık 2025
Bugün (13 Aralık) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 13 Aralık maç takvimi
13 Aralık Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 13 Aralık Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
13 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 13 Aralık maç takvimi
13 ARALIK GÜNÜN MAÇLARI Türkiye - Süper Lig14:30 Çaykur Rizespor - İkas Eyüpspor17:00 Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor20:00 Hesap.com Antalyaspor - Galatasaray
Türkiye - 1. Lig13:30 SMS Grup Sarıyerspor - İstanbulspor13:30 Serik Belediyespor - Manisa FK16:00 Özbelsan Sivasspor - Yeni Çorumspor AŞ19:00 Amedspor - Bandırmasporİngiltere - Premier Lig18:00 Chelsea - Everton FC18:00 Liverpool - Brighton & Hove Albion FC18:00 Manchester United FC - Bournemouth20:30 Burnley - Fulham FK23:00 Arsenal FC - Wolverhampton Wanderers FCİspanya - LaLiga16:00 Atletico Madrid - Valencia18:15 RCD Mallorca - Elche CF20:30 Barcelona - CA Osasuna23:00 Getafe - Espanyol BarcelonaAlmanya - Bundesliga17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg17:30 Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg17:30 St Pauli - 1. FC Heidenheim17:30 Hoffenheim - Hamburger SV20:30 Bayer Leverkusen - KölnFransa - Ligue 119:00 Stade Rennais FC - Stade Brest 2921:00 Metz - Paris Saint Germain23:05 Paris FC - Toulouse FCİtalya - Serie A17:00 Torino FC - US Cremonese20:00 Parma - Lazio Rome22:45 Atalanta BC - Cagliari Calcio
