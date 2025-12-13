Haber Tarihi: 13 Aralık 2025 14:04 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 14:04

YouTube Neden Açılmıyor? (13 Aralık 2025 - Güncel Durum)

Türkiye genelinde ve dünyanın bazı bölgelerinde YouTube kullanıcıları, son 24 saattir platforma erişimde aralıklarla sorun yaşadıklarını bildiriyor. Özellikle 12 Aralık akşam saatlerinde başlayan ve 13 Aralık sabahında da yer yer devam eden şikayetler, Downdetector gibi arıza bildirim sitelerinde artış gösterdi.

Konuyla ilgili olarak YouTube global ekibinden veya yerel otoritelerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yaşanan sorunun, bölgesel sunucu yoğunluğu veya yapılan bir altyapı güncellemesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Genellikle bu tip kesintiler geçici olup, birkaç saat içerisinde kendiliğinden düzelmektedir.
Şu an için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanmış herhangi bir erişim engeli kararı bulunmamaktadır.

YouTube Açılmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?
Eğer sorun genel bir sunucu hatasından kaynaklanmıyorsa, kendi cihazınızda şu adımları deneyerek erişim problemini çözebilirsiniz:

1. İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin: Modeminizi kapatıp açmak veya mobil veriye geçiş yaparak deneme yapmak, bağlantı kaynaklı anlık kopmaları giderebilir.

2. Önbelleği Temizleyin:

Tarayıcıda: Geçmişi ve çerezleri temizleyin (Ctrl+Shift+Delete).

Mobilde: Ayarlar > Uygulamalar > YouTube > Depolama > Önbelleği Temizle adımlarını izleyin.

3. Uygulamayı Güncelleyin: YouTube uygulamanızın güncel olmaması, sunucu ile iletişim hatalarına neden olabilir. Google Play Store veya App Store üzerinden güncelleme olup olmadığını kontrol edin.


4. VPN veya DNS Değişikliği: Eğer sorun bölgesel bir yavaşlamadan kaynaklanıyorsa, geçici olarak farklı bir DNS (örneğin Google DNS: 8.8.8.8 - 8.8.4.4) kullanmak sorunu çözebilir. Ancak VPN kullanımının internet hızınızı düşürebileceğini unutmayın.
