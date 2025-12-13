Haber Tarihi: 13 Aralık 2025 14:48 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 14:48

Chelsea - Everton FC maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Chelsea - Everton FC maçı canlı izle şifresiz

Chelsea - Everton FC maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Chelsea - Everton FC maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'tan canlı izlenebilecek olan Chelsea - Everton FC maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Chelsea - Everton FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Chelsea - Everton FC maçı canlı yayın izleme detayları

Chelsea - Everton FC maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Chelsea - Everton FC maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Chelsea ve Everton FC karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Chelsea - Everton FC maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
CHELSEA - EVERTON FC MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Chelsea - Everton FC maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

CHELSEA - EVERTON FC MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CHELSEA - EVERTON FC MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere Premier Lig'de bu Chelsea, Everton FC ile karşı karşıya gelecek. Chelsea - Everton FC maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA - EVERTON FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Everton FC maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'a kötü haber: Uğurcan Çakır Galatasaray Galatasaray'a kötü haber: Uğurcan Çakır
Atletico Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Atletico Madrid - Valencia maçı canlı izle şifresiz Gündem Atletico Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Atletico Madrid - Valencia maçı canlı izle şifresiz
Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Arsenal - Wolverhampton maçı canlı izle şifresiz Gündem Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Arsenal - Wolverhampton maçı canlı izle şifresiz
Burnley - Fulham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Burnley - Fulham maçı canlı izle şifresiz Gündem Burnley - Fulham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Burnley - Fulham maçı canlı izle şifresiz
Manchester United - Bournemouth maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Manchester United - Bournemouth maçı canlı izle şifresiz Gündem Manchester United - Bournemouth maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Manchester United - Bournemouth maçı canlı izle şifresiz
Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Liverpool - Brighton maçı canlı izle şifresiz Gündem Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Liverpool - Brighton maçı canlı izle şifresiz
Galatasaray'da Ismail Jakobs'a milli davet! Galatasaray Galatasaray'da Ismail Jakobs'a milli davet!
Samsunspor, 2 eksikle Başakşehir'e karşı Samsunspor Samsunspor, 2 eksikle Başakşehir'e karşı
ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Futbol ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Spartak, Gedson'un bonservisini belirledi
2
Antalyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
3
Galatasaray'dan sürpriz hamle: Ederson
4
Liverpool'da Muhammed Salah kararı!
5
Sadettin Saran'dan transfer talimatı: Alexander Sörloth!
6
Emre Mor'a Süper Lig'den talip!
7
Sergen Yalçın, transfer için listeyi verdi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.